  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шульга Иван Васильевич
Шульга Иван Васильевич
6.6
2

Шульга Иван Васильевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи