Шульга Иван Васильевич
6.6
2
Шульга Иван Васильевич
Хирург
,
Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
2 отзыва
