Шулятьева Лидия Николаевна
6.0
0
Шулятьева Лидия Николаевна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
