Шулепин Иван Владимирович
6.3
1

Шулепин Иван Владимирович

Зав. травматологическим отделением, Травматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Травматолог, заведующий 3-м травматологическим отделением, Владивостокская клиническая больница №2
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Консультация взрослых
Травматолог
По запросу
1 отзыв

