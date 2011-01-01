  1. Главная
Шуева Оксана Владимировна
6.0
Шуева Оксана Владимировна

Гематолог
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Образование
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Гематологиия", 2011 г.
Опыт работы
  • Врач-гематолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Гематолог
По запросу
