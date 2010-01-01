Шубина Наталья Владимировна

Повышение квалификации по программе "Стоматология детская", ГБОУ ВПО ТГМУ, 2015 г.

Участник авторского семинара профессора Хамадеевой А.М. "Особенности планирования лечения кариеса у детей раннего возраста (до 3 лет)", г. Владивосток, 2013 г.

Прошла обучение на семинарах С.В. Тихонова для врачей-ортодонтов по тематикам: "Этапы лечения системой Damon: от первой дуги до завершения"; "Грамотное применение системы Damon в ортодонтической практике: от понимания принципов работы до завершающих этапов лечения", г. Владивосток, 2014 г.