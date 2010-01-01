Шубина Наталья Владимировна
Стаж 13 лет
Принимает детей
Осуществляет лечение кариеса, пульпита, периодонтита у детей от 1 года. Производит удаление молочных и постоянных зубов, эстетическую реставрацию молочных зубов, гигиеническую чистку зубов у детей. Лечит стоматит у детей. Занимается установкой брекетов различных видов. Проводит ортодонтическое лечение.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Народный, 11В
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
200 р
Стоматолог-терапевт
200 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
200 р
Стоматолог
200 р
Стоматолог-терапевт
200 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
пр-т Красного Знамени, 114
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
