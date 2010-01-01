  1. Главная
Шубина Наталья Владимировна
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 13 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ГОУ ВПО ВГМУ, 2011 г.
  • Ординатура по специальности "Ортодонтия", ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "Стоматология детская", ГБОУ ВПО ТГМУ, 2015 г.
  • Участник авторского семинара профессора Хамадеевой А.М. "Особенности планирования лечения кариеса у детей раннего возраста (до 3 лет)", г. Владивосток, 2013 г.
  • Прошла обучение на семинарах С.В. Тихонова для врачей-ортодонтов по тематикам: "Этапы лечения системой Damon: от первой дуги до завершения"; "Грамотное применение системы Damon в ортодонтической практике: от понимания принципов работы до завершающих этапов лечения", г. Владивосток, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
ДенТас
пр-т Народный, 11В
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
200 р
Стоматолог-терапевт
200 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
200 р
Стоматолог
200 р
Стоматолог-терапевт
200 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
А.С.Б.
пр-т Красного Знамени, 114
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
