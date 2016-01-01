  1. Главная
Штепа Галина Николаевна
Штепа Галина Николаевна

Терапевт
Стаж 49 лет
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1973 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВМИ, 1974 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт участковый, КГБУЗ ВП№5, с 1974 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Зои Космодемьянской, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
