Штепа Галина Николаевна
6.0
0
Терапевт
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебное дело, 1973 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВМИ, 1974 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт участковый, КГБУЗ ВП№5, с 1974 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Зои Космодемьянской, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
