Штембик Виктория Генриховна
5.1
3
Стаж не указан
Участковый терапевт
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва
