Штельмах Екатерина Сергеевна
Штельмах Екатерина Сергеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 55 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
