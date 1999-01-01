  1. Главная
Шрейберг Константин Анатольевич
6.0
0

Шрейберг Константин Анатольевич

Психиатр-нарколог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2011 г.
  • Сертификационный цикл "Психиатрия-наркология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
