Шрейберг Екатерина Анатольевна
6.0
0
Шрейберг Екатерина Анатольевна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2014 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
