Шрейберг Екатерина Анатольевна
6.0
0

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2014 г.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
