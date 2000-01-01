Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шпортова Марина Ивановна
6.0
0
Шпортова Марина Ивановна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, Лечебный, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат " Акушерство и гинекология", 2012г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач акушер-гинеколог, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пузина
Ольга Константиновна
Акушер-гинеколог
8.0
23
Записаться
Тулупова
Марина Сергеевна
Гинеколог
,
Репродуктолог (ЭКО)
,
Акушер-гинеколог
8.0
5
Записаться
Бандур
Наталья Николаевна
Остеопат
,
Психолог
,
Акушер-гинеколог
10
16
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...