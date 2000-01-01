  1. Главная
Шпортова Марина Ивановна
6.0
0

Шпортова Марина Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, Лечебный, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат " Акушерство и гинекология", 2012г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
