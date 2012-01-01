  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шпанко Дарья Викторовна
Шпанко Дарья Викторовна
6.0
0

Шпанко Дарья Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ГОУВПО «Владивостокский государственный медицинский университет», лечебный факультет, 2010 г.
  • Ординатура по специальности офтальмология, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование по глазным болезням, 2016 г.
  • Повышение квалификации в московском университете им. Гельмгольца «Патология сетчатки и зрительного нерва», 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2012-2015 гг. поликлиника Рыбаков
  • С 2015 г. - врач офтальмолог диагностического отделения ООО «Приморский центр микрохирургии глаза», г. Владивосток
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи