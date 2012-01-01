Врачи
Шпанко Дарья Викторовна
Шпанко Дарья Викторовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
ГОУВПО «Владивостокский государственный медицинский университет», лечебный факультет, 2010 г.
Ординатура по специальности офтальмология, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование по глазным болезням, 2016 г.
Повышение квалификации в московском университете им. Гельмгольца «Патология сетчатки и зрительного нерва», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
2012-2015 гг. поликлиника Рыбаков
С 2015 г. - врач офтальмолог диагностического отделения ООО «Приморский центр микрохирургии глаза», г. Владивосток
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
