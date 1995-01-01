  1. Главная
Шорохова Ирина Васильевна
7.8
6

Педиатр
Стаж 29 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г.окончания
  • Интернатура, 1993 - 1994 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детская поликлиника №15, с 1995 г.
  • Детская поликлиника №1 (далее присоединена к п-ке №15), с 1996 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Уткинская, 10
Первичный приём детей
Педиатр
6 отзывов

