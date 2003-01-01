Врачи
Шорникова Ольга Борисовна
6.0
0
Шорникова Ольга Борисовна
Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Закончила ВГМУ, 1983 г
Хабаровский педагогический университет, 2004 г
ТГМУ, 2017 г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
ООО "Планета детей", 2003-2007 гг
ООО "Мамина школа" клиника "Аленка" с 2007 года по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Ильичева, 4
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
0 отзывов
