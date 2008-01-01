Врачи
Шокол Екатерина Валерьевна
6.0
0
Шокол Екатерина Валерьевна
Хирург
Стаж 16 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2008 г. окончания
ФА по здравоохранению и социальному развитию ГОУ ВПО Владивостокский государственный университет, интернатура по специальности "Детская хирургия", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский хиpуpг, Краевая детская клиническая больница №1, хирургическое отделение №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Хирург
1950 р
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
