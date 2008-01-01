  1. Главная
Шокол Екатерина Валерьевна
6.0
0

Шокол Екатерина Валерьевна

Хирург
Стаж 16 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2008 г. окончания
  • ФА по здравоохранению и социальному развитию ГОУ ВПО Владивостокский государственный университет, интернатура по специальности "Детская хирургия", 2009 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-детский хиpуpг, Краевая детская клиническая больница №1, хирургическое отделение №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Хирург
1950 р
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
