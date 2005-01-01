  1. Главная
Шмырева Екатерина Сергеевна
Хирург, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, педиатрический факультет, 1999-2005
  • Клиническая интернатура по специальности «детская хирургия» Владивостокский государственный медицинский университет, 2005- 2006 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности «детская хирургия» Владивостокский государственный медицинский университет, 2006-2008гг.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Детская хиpуpгия", 2011 г.
  • Повышение квалификации по программе общего усовершенствования «Детская хирургия» в ГБОУ ВПО ГТМУ Минздрава России, г. Владивосток, ноябрь 2015г.
  • Повышение квалификации по программе тематического усовершенствования «Диагностика хирургическое лечение хирургической патологии новорожденных», ГБОУ ВПО ПСПбПМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, 2016г.
Участие в ассоциациях
  • Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация детских хирургов»
Опыт работы
  • ГОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет»: ассистент кафедры «Детских хирургических болезней» , 2005-2014гг
  • ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница№ 1»: врач -детский хирург отделения детской экстренной хирургии с 2006-2015 гг, заведующая отделением экстренной хирургии №1 с 2015г
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Хирург
