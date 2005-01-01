Шмырева Екатерина Сергеевна

Врач детский хирург, выполняет все виды оперативных вмешательств у детей с экстренном порядке, плановые операции. Как заведующая отделением ведет одних из самых сложных хирургических пациентов в ГБУЗ «КДКБ №1», в том числе детей находящихся в реанимации. Непрестанно передает свой опыт молодым коллегам