Шмелева Ольга Борисовна
7.4
5

Шмелева Ольга Борисовна

Педиатр
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1989г. Ижевская государственная медицинская академия (педиатрия).
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
