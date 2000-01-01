Врачи
Шматалюк Виталий Васильевич
6.8
3
Шматалюк Виталий Васильевич
Физиотерапевт
Стаж 41 год
Информация о враче
Образование
В 1983-м закончил Владивостокский мединститут по специальности акушерство и гинекология.
В 1984-м — интернатура по анестезиологии и реаниматологии.
Курсы повышения квалификации
Курс первичной специализации по физиотерапии, 2000 г.
Курс по гидротерапии кишечника на базе московского государственного научно-исследовательского центра колопроктологии при Минздраве РФ, 2003 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Тысячекоечная больница, врач анестезиолог, 1984-1994 гг
Отделение реанимации родильного дома №3, анестезиолог-реаниматолог, 1994-2000 гг
Клиника "Медклуб", физиотерапевт
Поликлиника Вод зЗравотдела, физиотерапевт
Клиника "Ламар", физиотерапевт
Клиника "ВитаДизайн", физиотерапевт, с 2009 г. по настоящее время
Еще 3
Адреса и стоимость приёма
ВитаДизайн
ул. Тобольская, 8
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
3 отзыва
Запись по телефону
