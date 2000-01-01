  1. Главная
Шматалюк Виталий Васильевич
6.8
3

Шматалюк Виталий Васильевич

Физиотерапевт
Стаж 41 год
Информация о враче
Образование
  • В 1983-м закончил Владивостокский мединститут по специальности акушерство и гинекология.
  • В 1984-м — интернатура по анестезиологии и реаниматологии.
Курсы повышения квалификации
  • Курс первичной специализации по физиотерапии, 2000 г.
  • Курс по гидротерапии кишечника на базе московского государственного научно-исследовательского центра колопроктологии при Минздраве РФ, 2003 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Тысячекоечная больница, врач анестезиолог, 1984-1994 гг
  • Отделение реанимации родильного дома №3, анестезиолог-реаниматолог, 1994-2000 гг
  • Клиника "Медклуб", физиотерапевт
Еще 3
Адреса и стоимость приёма
ВитаДизайн
ул. Тобольская, 8
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
3 отзыва

