Шмакова Виктория Борисовна
6.0
0

Шмакова Виктория Борисовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Приморская, 6
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

