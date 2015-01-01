  1. Главная
Шлёнчик Михаил Александрович
6.3
1

Шлёнчик Михаил Александрович

УЗИ-специалист
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

