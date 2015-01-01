Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шлёнчик Михаил Александрович
6.3
1
Шлёнчик Михаил Александрович
УЗИ-специалист
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Рафикова
Альфия Канифовна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
9.3
15
Записаться
Сергеева
Татьяна Николаевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
6.6
4
Записаться
Кабанцев
Владимир Васильевич
УЗИ-специалист
,
Хирург
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...