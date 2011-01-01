  1. Главная
Шкуратова Ольга Казбековна
7.8
7

Шкуратова Ольга Казбековна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Колопроктология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
