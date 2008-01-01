  1. Главная
Шкотова Елена Юрьевна
Шкотова Елена Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
