Шкорик Елена Валерьевна
Шкорик Елена Валерьевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2009 г. окончания
  • Клиническая ординатура по анестезиологии-реаниматологии, ВГМУ, 2011 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
