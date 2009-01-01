Шкорик Елена Валерьевна
Стаж 12 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Совершенствование методов интенсивной терапии пациентов после реваскуляризации миокарда методом аортокоронарного шунтирования с применением искусственного кровообращения, после имплантации клапанов сердца, протезирования аорты, резекции аневризмы. Интенсивная терапия пациентов с жизнеугрожающими нарушениями ритма.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Загрузка комментариев...