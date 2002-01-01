  1. Главная
Шкарбанов Альберт Александрович
6.6
2

Шкарбанов Альберт Александрович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специальность «Педиатрия» 2002 г.
  • ВГМУ, интернатура, специальность «Хирургия». Сертификат 2003 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ ППО (ординатура), «Сердечно-сосудистая хирургия», 2015 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • ЧУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения», ПК "Хирургия", 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Варикоза нет
ул. Борисенко, 40
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Флеболог
По запросу
2 отзыва

