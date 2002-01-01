Шкарбанов Альберт Александрович

Заболевания артерий: различная патология сосудов (врожденная и приобретенная), в том числе облитерирующий атеросклероз, эндартериит, тромбозы сосудов и шунтов, тромбозы стентов, диабетическая стопа, трофические изменения. Заболевания вен: варикозное расширение вен любой степени, ПТФС, венозный рисунок (звездочки), флеботромбозы поверхностных и глубоких вен нижних конечностей и др. Допплерография сосудов верхних и нижних конечностей, шеи, все виды лабораторных исследований