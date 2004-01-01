  1. Главная
Шитихин Кирилл Сергеевич
7.2
6

Шитихин Кирилл Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • 2004г - Дальневосточный Государственный медицинский университет по специальности "Стоматология"
  • 2005г - Интернатура по специальности "Стоматология" с выдачей сертификата специалиста на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
  • 2010г - Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения
  • 2012г - Присвоение второй квалификационной категории по специальности "Стоматология хирургическая"
  • 2015г - Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", Тихоокеанский Государственный медицинский университет
Еще 9
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Гарант
Владивосток, ул. Кирова, 45
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
1000 р
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
700 р
