Шитихин Кирилл Сергеевич
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Опытный врач стоматолог-хирург высокого уровня с большим профессиональным потенциалом в области продвинутой хирургической стоматологии, в том числе имплантации и реконструкции костной ткани.
Владеет профессиональной компетентностью и обладает навыками :
• Диагностики и составления комплексного плана лечения с использованием данных компьютерной томографии (КТ).
• Дентальной имплантации системами от производителей мирового уровня: Straumann , Nobel, Neodent, Dentium, Osstem
• Костнопластических операций - наращивание костной ткани, синус-лифтинг, пересадка костных блоков.
• Резекции верхушки корня - удаление очага инфекции – часть корня зуба.
• Цистомии/цистэктомии – вмешательство для удаления кисты или ее части у зубного корня.
• Удаление сложных, ретинированных, дистопированных зубов мудрости.
• Пластики мягких тканей и слизистой оболочки полости рта - лоскутные, трансплантационные операции десны.
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Кирова, 45
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
1000 р
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
700 р
