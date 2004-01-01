Шитихин Кирилл Сергеевич

Опытный врач стоматолог-хирург высокого уровня с большим профессиональным потенциалом в области продвинутой хирургической стоматологии, в том числе имплантации и реконструкции костной ткани.



Владеет профессиональной компетентностью и обладает навыками :

• Диагностики и составления комплексного плана лечения с использованием данных компьютерной томографии (КТ).

• Дентальной имплантации системами от производителей мирового уровня: Straumann , Nobel, Neodent, Dentium, Osstem

• Костнопластических операций - наращивание костной ткани, синус-лифтинг, пересадка костных блоков.

• Резекции верхушки корня - удаление очага инфекции – часть корня зуба.

• Цистомии/цистэктомии – вмешательство для удаления кисты или ее части у зубного корня.

• Удаление сложных, ретинированных, дистопированных зубов мудрости.

• Пластики мягких тканей и слизистой оболочки полости рта - лоскутные, трансплантационные операции десны.