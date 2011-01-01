Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шитикова Анна Александровна
6.0
0
Шитикова Анна Александровна
Кардиолог
Стаж 15 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 2011 г.
Профессиональная переподготовка "Кардиология", ВГМУ, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Специализация "Кардиология", 2016 г.
Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Член Российского кардиологического общества
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дельфин
Доступна онлайн запись
ул. Союзная, 17
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Горбатенко
Александр Николаевич
Кардиолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Ильичева
Лариса Александровна
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Тяпшева
Елена Константиновна
Кардиолог
6.2
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...