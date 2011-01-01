  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шитикова Анна Александровна
Шитикова Анна Александровна
6.0
0

Шитикова Анна Александровна

Кардиолог
Стаж 15 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 2011 г.
  • Профессиональная переподготовка "Кардиология", ВГМУ, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Кардиология", 2016 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Российского кардиологического общества
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дельфин
Доступна онлайн запись
ул. Союзная, 17
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи