Шишлянников Евгений Михайлович
7.2
4

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
4 отзыва

