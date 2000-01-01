Шишкина Леся Александровна

Ведет пациентов на дому и в клинике по длительным договорам, осуществляет прием в клинике детей от рождения до 18 лет с консультацией по любым вопросам детского здоровья: уход за новорожденным, сохранение грудного вскармливания, вакцинация детей, лечение и профилактика острых и хронических заболеваний, введение прикормов, проблема часто и длительно болеющих детей.