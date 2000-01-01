  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шишкина Леся Александровна
Шишкина Леся Александровна
7.5
5

Шишкина Леся Александровна

Педиатр
Стаж 36 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрия, 1982 - 1988 гг.
  • Интернатура по специальности «Педиатрия», Благовещенска инфекционная больница, 1988 - 1989 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ОУ «Педиатрия», ВГМУ, 2014 г.
  • ПК «Педиатрия», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Союз педиатров России
Опыт работы
  • Врач ДШО, педиатр, Детская поликлиника №13, г. Владивосток, 1989 - 2000 гг.
  • Заместитель главного врача по лечебной работе, зав. педиатрическим отделением, Детская поликлиника №7, г. Владивосток, 2000 - 2003 гг.
  • Врач-педиатр, Детская поликлиника №7, г. Владивосток, 2003 - 2009 гг.
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи