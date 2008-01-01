  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шишкин Владимир Павлович
Шишкин Владимир Павлович
7.7
6

Шишкин Владимир Павлович

УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Горьковский медицинский институт, «Лечебно-профилактическое дело», 1975 г. окончания
  • Интернатура «Терапия», Медицинский состав Краснознамённого Тихоокеанского флота, 1979 г.
  • ПП ВГМУ, «Ультразвуковая диагностика», 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Ультразвуковая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы», КГБОУ ДПО ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края, 2013 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
  • Врач ультразвуковой и функциональной диагностики, МЦ "Диамед"
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Адмирала Горшкова, 67
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи