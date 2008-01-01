Врачи
Шишкин Владимир Павлович
7.7
6
Шишкин Владимир Павлович
УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Горьковский медицинский институт, «Лечебно-профилактическое дело», 1975 г. окончания
Интернатура «Терапия», Медицинский состав Краснознамённого Тихоокеанского флота, 1979 г.
ПП ВГМУ, «Ультразвуковая диагностика», 2008 г.
Курсы повышения квалификации
ТУ «Ультразвуковая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы», КГБОУ ДПО ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края, 2013 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ультразвуковой диагностики, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
Врач ультразвуковой и функциональной диагностики, МЦ "Диамед"
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Адмирала Горшкова, 67
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
