Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ширяев Геннадий Романович
6.3
1
Ширяев Геннадий Романович
Врач функциональной диагностики
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Функциональная диагностика", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Олейник
Ольга Николаевна
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Алексеева
Наталья Васильевна
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Наумкина
Анна Николаевна
УЗИ-специалист
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...