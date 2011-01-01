  1. Главная
Ширяев Геннадий Романович
6.3
1

Ширяев Геннадий Романович

Врач функциональной диагностики
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
