Широкова Наталья Владимировна
6.6
2

Широкова Наталья Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториларингология", ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва

