Широких Ольга Васильевна
6.3
1
Широких Ольга Васильевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
