Широких Ольга Васильевна
6.3
1

Широких Ольга Васильевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

