Ширин Антон Александрович
6.0
0
Ширин Антон Александрович
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
