Шипачева Галина Михайловна
6.0
0
Шипачева Галина Михайловна
Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
