  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шилкин Дмитрий Сергеевич
Шилкин Дмитрий Сергеевич
6.0
0

Шилкин Дмитрий Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аист
пр-т Океанский, 123В
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи