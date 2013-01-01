Врачи
Шилимова Ирина Николаевна
6.0
0
Шилимова Ирина Николаевна
Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
Похожие специалисты
Богданова
Светлана Ивановна
Репродуктолог (ЭКО)
,
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
10
33
Шелак
Мария Александровна
Акушер-гинеколог
10
28
Пузина
Ольга Константиновна
Акушер-гинеколог
8.0
23
