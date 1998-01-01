  1. Главная
Шидловская Жанна Анатольевна
6.3
1

Шидловская Жанна Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
Информация о враче
Образование
  • ВБМУ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Американ Дентал Академи» «Слагаемые клинического успеха в эстетической стоматологии», 2004 г.
  • S.T.I. «препарирование корневого канала с использованием машинных никель-титановых инструментов. Выбор системы в зависимости от анатомии. Обтурация канала. Адгезивная фиксация штифтов», 2010 г.
  • ООО «Амрита», «Организация лечебной работы в современной стоматологической клинике», 2012 г.
Опыт работы
  • Зубной врач, Первомайская стоматологическая поликлиника, 1990 г. - 1992 гг.
  • Зубной врач, здравпункт ВСЗ, 1992 - 1998 гг.
  • Стоматолог-терапевт, директор, стоматологическая клиника "Дентал-Мастер", с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
