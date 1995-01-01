Врачи
Шейко Татьяна Геннадьевна
Шейко Татьяна Геннадьевна
Терапевт
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
1991г - Владивостокский Государственный медицинский институт
1992г - Интернатура по специальности "Терапия" на базе Владивостокского Государственного медицинского института
1995г - Ординатура по специальности "Терапия" на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
2000г - Повышение квалификации по специальности "Терапия", Владивостокский Государственный медицинский университет
2006г - Повышение квалификации по специальности "Терапия", Владивостокский Государственный медицинский университет
2011г - Повышение квалификации по специальности "Терапия", Владивостокский Государственный медицинский университет
2016г - Повышение квалификации по специальности "Терапия" с выдачей сертификата специалиста, ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2018г - Профессиональная переподготовка по специальности "Геронтология и гериатрия" с выдачей сертификата специалиста, ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
До 2025г - Сертификат по специальности "Терапия" № 1177181065700
До 2028г - Периодическая аккредитация по специальности "Гериатрия" № 7723 031627538
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1840 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1230 р
