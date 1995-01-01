  1. Главная
Шейко Татьяна Геннадьевна
Шейко Татьяна Геннадьевна

Терапевт
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
  • 1991г - Владивостокский Государственный медицинский институт
  • 1992г - Интернатура по специальности "Терапия" на базе Владивостокского Государственного медицинского института
  • 1995г - Ординатура по специальности "Терапия" на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
  • 2000г - Повышение квалификации по специальности "Терапия", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2006г - Повышение квалификации по специальности "Терапия", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2011г - Повышение квалификации по специальности "Терапия", Владивостокский Государственный медицинский университет
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1840 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1230 р
