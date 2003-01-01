  1. Главная
Шейко Ирина Анатольевна
Шейко Ирина Анатольевна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2003 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
