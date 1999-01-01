Врачи
Шевякова Анна Александровна
6.0
0
Шевякова Анна Александровна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
