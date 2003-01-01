  1. Главная
Шевцова Татьяна Сергеевна
Бактериолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификаты по специальности: "Врач КЛД"
  • Сертификаты по специальности: "Врач-бактериолог"
  • ТУ «Лабораторная диагностика холеры», Приморская ПЧС, г. Владивосток, 2009 г.
Участие в ассоциациях
  • Участие в 1-й научно-практической конференции «Актуальные вопросы микробиологии», ТГМУ, г. Владивосток, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
