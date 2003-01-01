Врачи
✕
Шевцова Татьяна Сергеевна
Шевцова Татьяна Сергеевна
Бактериолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификаты по специальности: "Врач КЛД"
Сертификаты по специальности: "Врач-бактериолог"
ТУ «Лабораторная диагностика холеры», Приморская ПЧС, г. Владивосток, 2009 г.
ТУ «Основы лабораторного дела», г. Москва, 2010 г.
ОУ «Клиническая бактериология», ТГМУ, 2014 г.
ТУ «Инфекционные заболевания в бактериологии», ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Участие в 1-й научно-практической конференции «Актуальные вопросы микробиологии», ТГМУ, г. Владивосток, 2014 г.
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
