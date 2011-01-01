  1. Главная
Шевцова Наталья Николаевна
Шевцова Наталья Николаевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
