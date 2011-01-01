Врачи
Шевцова Наталья Николаевна
Шевцова Наталья Николаевна
Рентгенолаборант
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
