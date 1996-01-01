Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шевцова Елена Павловна
6.0
0
Шевцова Елена Павловна
Лаборант
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Ведущий медицинский технолог
Читать полностью
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, лабораторная диагностика, фельдшер-лаборант, 1996 г. окончания
Владивостокский базовый медицинский колледж, лабораторная диагностика, квалификация - медицинский технолог, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кушнир
Анна Ивановна
Лаборант
6.0
0
Записаться
Карасева
Галина Георгиевна
Лаборант
6.0
0
Записаться
Бруенок
Елена Валерьевна
Генетик
,
Лаборант
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...