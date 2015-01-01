  1. Главная
Шевчук Юлия Андреевна
Шевчук Юлия Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет, 20013 г.
  • Интернатура по специальности врач стоматолог общей практики, 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ООО «Мила Дент», Владивосток, с 2015г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
