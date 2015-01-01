Шевчук Юлия Андреевна
Стаж 18 лет
Терапевтическая стоматология
- Аппаратные способы проведения гигиены полости рта.
- Эстетическое (художественное) восстановление всех групп зубов с помощью композитов.
- Восстановление разрушенных зубов титановыми штифтами.
- Основная обработка корневых каналов (методика Step Back, Crown Down, система ручных Protaper) Пломбирование корневых каналов (гуттаперчевым способом латеральной конденсации, временное пломбирование каналов пастами на основе гидроокиси кальция, метапекс и тд).
- Эстетическое отбеливание зубов системой «Zoom», «Opalescence», «Opalescence Endo»
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
