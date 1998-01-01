Врачи
Шевчук Сергей Иванович
Шевчук Сергей Иванович
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ по специальности «Лечебное дело», 1984 г.
Интернатура на базе БМСЧ Рыбаков г. Владивостока по специальности судовая медицина с присвоением квалификации врач терапевт, 1984-1985 гг.
ПС в Институте ревматологии АМН СССР по специальности «Методы диагностики ревматических заболеваний методом 2–х мерного эхографического сканирования – УЗИ суставов», 1990 г.
Курсы повышения квалификации
Сибирский медуниверситет г. Томск – «Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства», 1998 г.
СЦ, ВГМУ «Ультразвуковая диагностика патологии суставов», 2003 г.
ПП, ВГМУ «Ультразвуковая диагностика», 2007 г.
ОУ, ГБОУ ВПО ВГМУ «Ультразвуковая диагностика», 2012 г.
ПК, ФГБУ ВО ТГМУ «Ультразвуковая диагностика», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Работа на судах флота, 1985-1988 гг.
Рабочее прикомандирование по специальности врач УЗИ на базе ГКБ № 2 г. Владивостока, 1988 г.
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Героев Варяга, 4А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
3 отзыва
