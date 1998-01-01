  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шевчук Сергей Иванович
Шевчук Сергей Иванович
6.9
3

Шевчук Сергей Иванович

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ по специальности «Лечебное дело», 1984 г.
  • Интернатура на базе БМСЧ Рыбаков г. Владивостока по специальности судовая медицина с присвоением квалификации врач терапевт, 1984-1985 гг.
  • ПС в Институте ревматологии АМН СССР по специальности «Методы диагностики ревматических заболеваний методом 2–х мерного эхографического сканирования – УЗИ суставов», 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сибирский медуниверситет г. Томск – «Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства», 1998 г.
  • СЦ, ВГМУ «Ультразвуковая диагностика патологии суставов», 2003 г.
  • ПП, ВГМУ «Ультразвуковая диагностика», 2007 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работа на судах флота, 1985-1988 гг.
  • Рабочее прикомандирование по специальности врач УЗИ на базе ГКБ № 2 г. Владивостока, 1988 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Героев Варяга, 4А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи