Шевчук Нина Федоровна
Шевчук Нина Федоровна
Стоматолог-терапевт
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж "Стоматология" - 1976г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
700 р
