  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шевчук Нина Федоровна
Шевчук Нина Федоровна
6.0
0

Шевчук Нина Федоровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж "Стоматология" - 1976г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
700 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи