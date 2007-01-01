Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шевченко Наталья Трифоновна
6.0
0
Шевченко Наталья Трифоновна
Эпидемиолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Донецкий медицинский институт им. М. Горького, 2007 г. окончания
Интернатура, Донецкий медицинский институт им. М. Горького, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эпидемиология", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Коваль
Наталья Анатольевна
Эпидемиолог
6.0
0
Записаться
Прушинский
Алексей Петрович
Заместитель главного врача
,
Эпидемиолог
6.0
0
Записаться
Чиркова
Елена Петровна
Эпидемиолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...