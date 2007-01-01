  1. Главная
  3. Шевченко Наталья Трифоновна
Эпидемиолог
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • Донецкий медицинский институт им. М. Горького, 2007 г. окончания
  • Интернатура, Донецкий медицинский институт им. М. Горького, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эпидемиология", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
