Шевченко Наталья Николаевна
6.5
3

Гинеколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование "Внутриматочная хирургия", г. Москва
  • Усовершенствование "Детская и подростковая гинекология"
  • Усовершенствование "Эндокринология"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
3 отзыва

