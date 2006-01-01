  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шевченко Анна Анатольевна
Шевченко Анна Анатольевна
6.0
0

Шевченко Анна Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Читать полностью
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактическое дело, 2006 г. окончания
  • Клиническая интернатура (первичная специализация) "Клиническая лабораторная диагностика", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи