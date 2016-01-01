  1. Главная
Шестунова Ирина Егоровна
6.0
0

Шестунова Ирина Егоровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
  • ВГМИ, 1987-1990 гг, специальность «Нервные болезни», ординатура
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, 2016 г, специальность «Неврология»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов

