Шестунова Ирина Егоровна
6.0
0
Шестунова Ирина Егоровна
Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
ВГМИ, 1987-1990 гг, специальность «Нервные болезни», ординатура
Курсы повышения квалификации
ГБОУ ВПО ТГМУ, 2016 г, специальность «Неврология»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
